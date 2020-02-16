«بورصة الكويت» تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 35.7 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 35.7 نقطة ليبلغ مستوى 6173.5 نقطة بنسبة 0.58 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 209.5 مليون سهم تمت من خلال 6665 صفقة نقدية بقيمة 27.8 مليون دينار كويتي «نحو 94.5 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9.5 نقطة ليصل إلى مستوى 4835.3 نقطة بنسبة 0.2 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 168.2 مليون سهم تمت عبر 4022 صفقة نقدية بقيمة 5.2 مليون دينار «نحو 17.6 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 48.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6849.4 نقطة بنسبة 0.71 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 41.3 مليون سهم تمت عبر 2643 صفقة بقيمة 22.5 مليون دينار «نحو 76.5 مليون دولار».



وانخفض مؤشر «رئيسي 50» 14.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4962.4 نقطة بنسبة 0.28 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 143.6 مليون سهم تمت عبر 3135 صفقة نقدية بقيمة 4.3 مليون دينار «نحو 14.6 مليون دولار».



وكانت شركات «ابار» و«وربة كابيتل» و«ثريا» و«الراي» و«المدينة» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «المستثمرون» و«المدينة» و«اهلي متحد» و«آن» و«التعمير» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «معادن» و«الانظمة» و«المستثمرون» و«التعمير» و«ورقية» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة اعلانا من شركة كامكو للاستثمار في شأن الاستحواذ على عقار مكتبي في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 86.9 مليون دينار كويتي «نحو 286 مليون دولار».



كما شهدت الجلسة اعلانا من بورصة الكويت بخصوص ايقاف التداول على أسهم شركتي كي جي إل لوجستيك ورابطة الكويت والخليج للنقل بناء على طلب الشركتين.