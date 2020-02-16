البورصة المصرية تغلق على تراجع جماعي لكافة المؤشرات

أغلقت ​البورصة المصرية​، تعاملات جلسة اليوم، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.593 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13737 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 15745 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5127 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1253 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 593 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.