بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 16.3 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 16.3 نقطة ليبلغ مستوى 6189.8 نقطة بنسبة 0.26 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 169.9 مليون سهم تمت من خلال 6490 صفقة نقدية بقيمة 24.7 مليون دينار كويتي «نحو 83.9 مليون دولار امريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.11 نقطة ليصل الى مستوى 4835.4 نقطة عبر كمية اسهم بلغت 130 مليون سهم تمت عبر 3723 صفقة نقدية بقيمة 5.8 مليون دينار «نحو 19.7 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 24.4 نقطة ليصل الى مستوى 6873.8 نقطة بنسبة 0.36 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9ر39 مليون سهم تمت عبر 2767 صفقة بقيمة 18.9 مليون دينار «نحو 64.2 مليون دولار».



وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 16.4 نقطة ليصل الى مستوى 4978.9 نقطة عبر كمية اسهم بلغت 103.6 مليون سهم تمت عبر 2745 صفقة نقدية بقيمة 4.9 مليون دينار «نحو 16.6 مليون دولار».



وكانت شركات «فيوتشر كيد» و«معادن» و«الانظمة» و«وثاق» و«الاعادة» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «ارزان» و«المستثمرون» و«اهلي متحد» و«خليج ب» و«ابيار» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «ثريا» و«قابضة م ك» و«سينما» و«وربة ت» و«التخصيص» الاكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة افصاحا من الشركة الوطنية للخدمات البترولية بشأن توقيع عقد مع شركة نفط الكويت بقيمة 109.5 مليون دينار «372.3 مليون دولار» لمدة خمس سنوات.



كما شهدت الجلسة اعلانا من بنك بيت التمويل الكويتي بشأن تقدمه بطلب لجهاز حماية المنافسة لفحص مشروع الاستحواذ المحتمل على نحو 100 في المئة من رأسمال البنك الأهلي المتحد البحريني.