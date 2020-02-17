الكويتيون يتصدرون عدد الزوار الأجانب لبورصا التركية في 2019

ذكر تقرير رسمي تركي اليوم الاثنين ان الكويتيين تصدروا قائمة عدد السياح الأجانب لمدينة «بورصا» بغربي تركيا العام الماضي.



واضاف التقرير الصادر عن مكتب محافظ «بورصا» بحسب وكالة الانباء التركية «اناضول» ان 64606 سائحين كويتيين زاروا المدينة في 2019 تلاهم السعوديون ثانيا بعدد 36211 زائرا ثم السوريون بأكثر من تسعة آلاف والعراقيون بعدد ثمانية آلاف والقطريون بعدد سبعة آلاف والبحرينيون بعدد ستة آلاف سائح.



وأوضح ان العدد الاجمالي للسائحين الأجانب لمدينة «بورصا» بلغ العام الماضي 6ر1 مليون زائر من بينهم 150 ألف سائح عربي.



وتتميز «بورصا» بمعالمها الدينية والثقافية والتاريخية وتحتضن مناطق أدرجت ضمن لائحة مواقع التراث العالمي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافية والعلوم «يونسكو».



وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شينطوب أعلن في يناير الماضي ان بلاده استقبلت عام 2019 أكثر من 350 ألف سائح كويتي.