مؤشر بورصة لندن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.33% عند 7433.25 نقطة

18 فبراير، 2020
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أقفل  مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على ارتفاع بنسبة 0.33%، ما يعادل 24.12 نقطة، ليصل عند مستوى 7433.25 نقطة.

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