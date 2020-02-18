‫إنتاج «المقسومة» بديل للنفط الفنزويلي والإيراني‬

‫أفاد تقرير لموقع «ناشيونال» بان استئناف انتاج النفط من المنطقة المقسومة سيوفر طاقة نفطية احتياطية اضافية في الاسواق بمقدار 500 الف برميل يومياً، وسيشكل ذلك دفعة قوية لـ«أوبك» في حال تعرضت الامدادات لأي نقص محتمل خلال الفترة المقبلة.‬

‫أوضح التقرير: لا تزال الطاقة الانتاجية الفائضة محدودة، حيث قدرت بــ 3.2 ملايين برميل يوميا في 2019 وفقا لوكالة الطاقة الدولية مع 2.27 مليون برميل من السعودية وحدها، الا ان الهجوم على منشآت ارامكو في سبتمبر الماضي اوقف ضخ %5 من الامدادات النفطية العالمية وترك العالم من دون اي طاقة انتاجية احتياطية، الا ان خطط اعادة احياء الانتاج من المنطقة المقسومة اكتسبت زخما بسبب شعور السعودية بالحاجة الى وجود احتياطيات نفطية في حال اي انقطاع محتمل لجزء من امداداها في المستقبل.‬

‫ومع ذلك فان اضافة مزيد من الامدادات النفطية حاليا قد يسبب مشكلة في اسواق الخام التي تغمرها كميات كبيرة من النفط الصخري وامدادات من خارج منظمة اوبك، خصوصا من النرويج والبرازيل. كما ان انتشار فيروس كورونا يؤدي الى اضعاف نمو الطلب على النفط. وأشار الى ان انتاج المنطقة المقسومة قد يكون موضع ترحيب كبير في الاسواق على اعتبار انه قد يشكل بديلا عن النفط الايراني والفنزويلي اللذين يعانيان من نقص في الانتاج بسبب عقوبات اميركية، لافتا الى ان مصافي التكرير سترحب ايضا بانتاج المنطقة المقسومة خصوصا تلك الموجودة على ساحل الخليج الاميركي والتي اصبحت هوامش تكريرها تتقلص بسبب نقص النفط الفنزويلي مؤخرا.‬