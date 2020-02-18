سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 70 سنتاً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا ليبلغ 57.95 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 57.25 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط امس الاثنين حيث تراجعت المخاوف من هبوط في الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا المستجد كوفيد 19» في الصين أمام توقعات بأن تخفيضات محتملة في الإمدادات من كبار المنتجين قد تفضي إلى شح في المعروض من الخام.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس مرتفعة 56 سنتا أو 0.55 بالمئة لتبلغ عند التسوية 57.65 دولار للبرميل كما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 28 سنتا أو 0.45 بالمئة لتغلق عند 53.33 دولار للبرميل.