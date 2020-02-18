بقيادة سهم “البنك الأهلي المتحد”..بورصة البحرين تهبط بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لـ”سوق البحرين المالي”، بمستهل تعاملات اليوم، بنسبة 0.35% خاسرا 5.74 نقطة ليصل إلى مستوى 1657.05 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.8 سهم بقيمة 417.7 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 20.92% بضغوط هبوط سهم “البنك الأهلي المتحد” بنسبة 1.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.22%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.31% بضغوط هبوط سهم مجموعة “جي أف إتش المالية” بنسبة 1.26%.