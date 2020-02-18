«بورصة الكويت» تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 50.17 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض المؤشر العام 50.17 نقطة ليبلغ مستوى 6139.6 نقطة بنسبة 0.81 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 190.6 مليون سهم تمت من خلال 7739 صفقة نقدية بقيمة 33.3 مليون دينار كويتي «نحو 113.22 مليون دولار امريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.9 نقطة ليصل الى مستوى 4829.5 نقطة عبر كمية اسهم بلغت 143.7 مليون سهم تمت عبر 4540 صفقة نقدية بقيمة 7.5 مليون دينار «نحو 25.5 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 72.2 نقطة ليصل الى مستوى 6801.6 نقطة بنسبة 1.05 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 46.8 مليون سهم تمت عبر 3199 صفقة بقيمة 25.8 مليون دينار «نحو 87.7 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 34.3 نقطة ليصل الى مستوى 4944.5 نقطة عبر كمية اسهم بلغت 105.4 مليون سهم تمت عبر 3366 صفقة نقدية بقيمة ستة ملايين دينار «نحو 20.4 مليون دولار».



وكانت شركات «كامكو» و«مدار» و«تجارة» و«جياد» و«قابضة م ك» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «ارزان» و«اهلي متحد» و«اجوان» و«الاولى» و«اعيان» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «امتيازات» و«ثريا» و«النخيل» و«اجيال» و«المدن» الاكثر انخفاضا.