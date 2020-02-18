«أبل»: كورونا سيقلص إنتاج هواتف «آيفون»

حذرت شركة «أبل» الأميركية العملاقة من إمكانية أن يكون هناك نقص في المبيعات العالمية لهواتف «آيفون»، نتيجة لنقص إمدادات الهواتف، وذلك بعد أن أغلقت الشركة مصانعها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان يوم الاثنين: «ستتقلص إمدادات «آيفون» في جميع أنحاء العالم مؤقتاً». وأضافت: «هذا النقص في إمدادات «آيفون» سيؤثر مؤقتاً على الإيرادات في أنحاء العالم».

وتقوم الشركة ومقرها كاليفورنيا بإنتاج معظم منتجاتها في الصين، حسبما ذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

ودفع تفشي فيروس كورونا شركة «أبل» إلى إغلاق بعض مصانعها ومتاجرها في الصين مؤقتاً.

وذكرت الشركة: «على الرغم من أن مواقع شركائنا في تصنيع «آيفون» موجودة خارج مقاطعة هوبي – وعلى الرغم من إعادة فتح كل هذه المنشآت – فإنها تعمل ببطء أكبر مما توقعنا».

كما انخفض الطلب في الصين، حسبما أقرت الشركة. وقالت «أبل» في بيان: «جميع متاجرنا في الصين والكثير من متاجرنا الشريكة قد تم إغلاقها».

وأضافت: «إلى جانب ذلك، فإن المتاجر المفتوحة تعمل لساعات أقل وفي ظل عدد محدود جداً من الزبائن».

وتابعت: «نحن نعمل تدريجياً على إعادة فتح متاجر التجزئة التابعة لنا وسنواصل ذلك بشكل مستمر وآمن قدر المستطاع».

وقالت الشركة إنها لن تنجح في الوصول إلى مستهدف الإيرادات الفصلية الذي يتراوح بين 63 و67 مليار دولار. وعزت «أبل» ذلك إلى نقص الإمدادات وانخفاض عدد الزبائن في الصين.