بورصة فلسطين تغلق على إرتفاع بنسبة 0.19% عند 535.49 نقطة

18 فبراير، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على إرتفاع بنسبة 0.19% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 535.49 نقطة، وتصدر سهم “البنك الإسلامي العربي” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 3.05%.

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