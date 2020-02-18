مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض بنسبة 0.69% عند 7382.01 نقطة

19 فبراير، 2020
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أغلق مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على انخفاض بنسبة 0.69%، ما يعادل 51.24 نقطة ليصل عند مستوى 7382.01 نقطة.

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