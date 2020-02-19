‫الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار .. واليورو ينخفض‬

‫ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي امام الدينار الكويتي اليوم الاربعاء الى 0.305 دينار في حين انخفض اليورو ليسجل 0.329 دينار مقارنة بأسعار يوم امس الثلاثاء.‬



‫وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند 0.396 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 0.310 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دون تغيير.‬



‫يذكر ان أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط اسعار العملة لليوم ولا تعكس اسعار البيع والشراء الفعلية.‬