‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 77 سنتاً ‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 77 سنتا ليبلغ 57.18 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 57.95 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الأسواق العالمية أغلقت أسعار النفط بلا تغيير يذكر امس الثلاثاء رغم تعرضها لضغوط جراء مخاوف بشأن تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد كوفيد 19» في الصين على الطلب الا انها تلقت دعما من انخفاض في الإمدادات من ليبيا.‬



‫وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس مرتفعة ثمانية سنتات لتبلغ عند التسوية 57.75 دولار للبرميل في حين اغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.05 للبرميل وهو نفس المستوى الذي سجلته عند التسوية في جلسة يوم الاثنين الماضي.‬