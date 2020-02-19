بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 23.6 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على انخفاض المؤشر العام 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 02ر6116 نقطة بنسبة 39ر0 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر237 مليون سهم تمت من خلال 10540 صفقة نقدية بقيمة 7ر41 مليون دينار كويتي «نحو 7ر141 مليون دولار امريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر17 نقطة ليصل الى مستوى 7ر4811 نقطة عبر كمية اسهم بلغت 177 مليون سهم تمت عبر 4724 صفقة نقدية بقيمة 11ر8 مليون دينار «نحو 5ر27 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 6ر26 نقطة ليصل الى مستوى 6775 نقطة بنسبة 39ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 14ر60 مليون سهم تمت عبر 5816 صفقة بقيمة 6ر33 مليون دينار «نحو 114 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 4ر17 نقطة ليصل الى مستوى 15ر4927 نقطة عبر كمية اسهم بلغت 5ر105 مليون سهم تمت عبر 3654 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار «نحو 8ر23 مليون دولار».



وكانت شركات «الرابطة» و«لوجستيك» و«الاعادة» و«عقار» و«اسمنت خليج» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «لوجستيك» و«المستثمرون» و«آن» و«ارزان» و«بيتك» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «ابار» و«ثريا» و«امتيازات» و«وربة كبيتل» و«تمدين ا» الاكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة افصاحا من شركة السينما الكويتية بشأن ارتفاع ارباحها العام الماضي بنسبة 8ر2 في المئة لتبلغ 5ر8 مليون دينار «نحو 14ر28 مليون دولار» بربحية سهم 45ر92 فلس.