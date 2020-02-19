شراكة استراتيجية بين بنك وربة وتطبيق «بوكي» لخدمة الدفع الالكتروني الشامل

أعلن بنك وربة – البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في دولة الكويت و تنفيذاً لخططه الاستراتيجية المستقبلية وإيماناً منه بأهمية بناء شراكات على المستويين المحلي والإقليمي، عن شراكته مع شركة ” زينون ” المالكة لتطبيق ” بوكي ” لخدمات الدفع الالكتروني ما يُمكن بنك وربة من تنفيذ سياسته الاستراتيجية وتوسيع نشاطه وزيادة قاعدة عملائه داخل السوق الكويتي .



وعن هذه الشراكه قال رئيس المجموعة الاستراتيجية والرقمية في بنك وربة محمد عاطف الشريف ” أننا سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية، مع شركة زينون المالكة لتطبيق ” بوكي” ، لخدمات الدفع الالكتروني من أجل تقديم خدمات خاصة لعملائنا، وذلك من خلال استخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة لتسهيل وصول المعلومات والبيانات للعملاء.



وأضاف الشريف أن البنك يتطلع دوما لأن يقدم لعملائه الحلول التكنولوجية الجديدة، والمبتكرة وإن خطوة الشراكة الاستراتيجية بين البنك، وشركة زينون المالكة لتطبيق ” بوكي” ستفتح آفاق جديدة للعملاء ، خاصة وان علاقة بنك وربة بعملائه لا تقف عن حد المعاملات المصرفية التقليدية، بل تتعداها الى كل ما يتعلق بالنواحي اليومية.



وأكد أن بنك وربة وضع نصب عينيه ان يقدم مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية، والحلول المصرفية الذكية التي تتمتع بالسهولة والسلاسة، و تفهم احتياجات العملاء، وهو ما يقوم به مجموعة من كوادر البنك الذين يتمتعون بخبرات متراكمة في هذا المجال.



خدمة “Bookey”



تعتبر محفظة افتراضية آمنة تسمح للمستخدم بتعبئتها عبر قناة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة، بحيث يمكن لمستخدمي التطبيق:



– الدفع في المحلات التجارية المشاركة باستخدام المبلغ الذي تم إضافته في المحفظة.



– إرسال الأموال إلى مستخدمين بوكي آخرين.



– شراء بطاقات مسبقة الدفع الافتراضية «مثل iTunes»، حيث يوجد اتفاقية بين بوكي وأحد الموردين الذي يوفر مجموعة من البطاقات الافتراضية مسبقة الدفع، بحيث يختار مستخدم بوكي البطاقات والفئة من القائمة ويتم التأكد من توافر المخزون لدى المورد قبل تقديم الطلب.



– إرسال الشحن الدولي “هي خدمة تقدمها جميع شركات الهواتف النقالة عن طريق شركات دولية «تم التعاقد مع شركة Transferto» و التي تعمل بصفتها مجمّع ورابط لجميع شركات الهواتف النقالة الدولية وقامت الشركة بالربط معها عن طريق الــ API».



– عرض وحفظ العروض «وهي خدمة تمكن العميل من حفظ العروض التي يقدمها التجار لسهولة الرجوع إليها».



وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لتطبيق “بوكي” السيد/ محمد الفيصلي أن الاتفاقية تهدف ليكون التطبيق شريكاً ماليا استراتيجياً للبنك لتقديم اخر ما توصل الية التكنولوجيا في الخدمات الرقمية و سبل الدفع الحديثة ،مؤكدا أن الشراكة تأتي لمواكبة روح العصر التكنولوجية والنمو المتصاعد في الخدمات المصرفية الرقمية، التي باتت مطلباً للعملاء، إثر تحول الهواتف الذكية إلى منصة لإنجاز معاملاتهم البنكية والمصرفية وفق معايير عالية المرونة و الأمان و السرية.



تميز في الخدمات المصرفية



الشراكة ترتكز على إثراء تجربة العملاء الرقمية من جهة، ورؤية كل من بنك وربة و تطبيق ” بوكي ” التي تستند إلى التميز في تقديم الخدمات المصرفية للشركات وطرح خدمات مصرفية رقمية متطورة للأفراد من جهة أخرى.



ويذكر أن هذه الشراكة ستعمل على تعزيز العمليات المصرفية الشرائية وتقديم خدمات عديدة للعملاء وابرزها ما يتعلق ببرنامج “المُخبة” للمكافآت الرقمية الذي اطلقه البنك مؤخرا و تقوم على مبدأ منح نقاط رقمية لعملاء البنك، عند قيامهم بمباشرة عملياتهم المصرفية، عند تطبيق ” بنك وربة” ، والتي تتضمن دفع فاتورة الهاتف النقال، دعوة الأصدقاء لفتح حساب في بنك وربة، تحويل الراتب و استخدام بطاقة الائتمان في مختلف منافذ البيع للحصول على نقاط بدلاً من استرداد النقود.



والذي يمكِّن العملاء إضافة جميع النقاط المكتسبة تلقائيا إلى خانة برنامج “المخبّة” الجديد، حيث يتم احتساب النقاط بالاعتماد على المبلغ المالي الذي تم استخدامه ليحصل عميل بنك وربة على 100 نقطة مقابل كل دينار ، صالحة للاستخدام خلال سنة من تاريخ ربحها. كما يمكن القيام بتعبئة بطاقات وربة الخاصة بالعملاء، دفع فواتير الهواتف النقالة، نقل النقاط إلى الأصدقاء او تحويل النقاط الى حساب السنبلة بشرط أن يكون المبلغ من مضاعفات 10 دينار، وأن تكون الأموال متواجدة لمدة شهر قبل السحب لإعطاء فرص إضافية للسحب.



يهدف الاتفاق لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون المثمر لدعم مسيرة التحول الرقمي ، باستخدام كافة انواع التكنولوجيا الحديثة المتطورة لكي تلائم كافة الشرائح والمستخدمين بما يحقق التميز في طرح الخدمات المبتكرة التي تتماشى مع نمط الحياة العصرية وتلبي احتياجات العملاء .



رؤية بنك وربة



يسعى بنك وربة الى تقديم حلول حصرية مبتكرة لمنصات التكنولوجيا المالية لعملاء البنك والتطبيق من خلال هذه الشراكة المميزة، مشدداً على ان بنك وربة و “بوكي” يحرصان على تعزيز قدراتهما الرقمية في دعم وخلق فرص عمل مباشرة في بيئة الأعمال الكويتية الحديثة لتمكين قطاع أعمال أكثر كفاءةً في الدولة تماشياً مع خطة «كويت جديدة 2035» التنموية.



وكما أشار بنك وربة بأنه في طور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة ليكون تطبيق “بوكي” شريكاً استراتيجياً ووكيل الدفع الالكتروني للبنك لتقديم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الخدمات الرقمية، و سبل الدفع الحديثة، مضيفا الى أن الشراكة ستعمل على تعزيز العمليات المصرفية الشرائية وتقديم خدمات عديدة للعملاء.