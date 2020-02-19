«المواشي» تحقق مليون دينار أرباحا صافية في 2019

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية اليوم الاربعاء تحقيقها مليون دينار كويتي «نحو 3ر3 مليون دولار امريكي» ارباحا صافية خلال عام 2019.



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بدر السبيعي في تصريح صحفي ان حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 3ر3 لتبلغ 40 مليون دينار «نحو 132 مليون دولار» فيما انخفضت الموجودات 5ر13 في المئة لتبلغ 59 مليون دينار «نحو 7ر194 مليون دولار» خلال 2019.



واضاف السبيعي ان اجمالي الايرادات التشغيلية بلغت 7ر60 مليون دينار «نحو 200 مليون دولار» خلال 2019 مقارنة ب 5ر45 مليون دينار «نحو 150 مليون دولار» للعام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 5ر33 في المئة.



واوضح ان «المواشي» نجحت العام الماضي في رفع نسبة عدد الأغنام المستوردة بواقع 37 في المئة عن الكميات التي تم استيرادها عام 2018.



من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي للشركة اسامة بودي ان «المواشي» أسست شركة تابعة بنسبة 100 في المئة في جنوب إفريقيا.



واضاف بودي ان المبيعات الخارجية والمحلية للشركة ارتفعت بنسبة 6ر32 في المئة مشيرا الى استمرار الشركة في تطوير وتجديد اسطولها البحري والبري.



واشار الى توقيع عقد استحواذ على سفينة نقل اغنام في نهاية العام الماضي متوقعا الانتهاء من اجراءات دخول السفينة للخدمة خلال الربع الثاني من 2020.



يذكر ان شركة نقل وتجارة المواشي شركة كويتية مساهمة عامة اسست عام 1973 بموجب مرسوم اميري وتعمل على نقل وتوزيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة وهي مدرجة في بورصة الكويت ويبلغ رأس مالها نحو 6ر21 مليون دينار «نحو 28ر71 مليون دولار».