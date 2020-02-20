أنقرة ودمشق.. الصدام يقترب والليرة التركية تدفع الثمن

تراجعت الليرة التركية مجددا، الخميس، لتظل قرب أدنى مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضي، مع تخوف المستثمرين من تصاعد التوترات في منطقة إدلب السورية، حيث تقترب أنقرة من مواجهة عسكرية.

وسجلت الليرة التركية 6.0895 مقابل الدولار في الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن ضعفت إلى 6.1 في معاملات خفيفة مبكرة، ومقارنة مع 6.0845، الأربعاء.

وانخفضت العملة، التي مازالت هشة بعض الشيء، بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في 2018 – في سبع من جلسات التداول العشر الأخيرة.

وأرسلت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات ومعدات عسكرية إلى إدلب، وهددت بوقف تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وفي “انهيار خاطف” خلال المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس العام الماضي، لامست الليرة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني.

وسجلت الليرة التركية 6.0895 مقابل الدولار في الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن ضعفت إلى 6.1 في معاملات خفيفة مبكرة، ومقارنة مع 6.0845، الأربعاء.

وانخفضت العملة، التي مازالت هشة بعض الشيء، بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في 2018 – في سبع من جلسات التداول العشر الأخيرة.

وأرسلت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات ومعدات عسكرية إلى إدلب، وهددت بوقف تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

وفي “انهيار خاطف” خلال المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس العام الماضي، لامست الليرة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني.