تراجع الليرة التركية بسبب التوتر العسكري في سوريا

تراجعت الليرة التركية مجددا اليوم الخميس، لتظل قرب أدنى مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو «أيار» الماضي، مع تخوف المستثمرين من تصاعد التوتر في منطقة إدلب السورية أين تقترب أنقرة من مواجهة عسكرية.



وسجلت الليرة 6.0895 مقابل الدولار، بعد أن ضعفت إلى 6.1 مقابل الدولار الواحد، في معاملات خفيفة مبكرة، ومقارنةً مع 6.0845 أمس الأربعاء.



وانخفضت العملة التي لاتزال هشة بعض الشيء بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في 2018، في سبع من جلسات التداول العشر الأخيرة.



وأرسلت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات ومعدات عسكرية إلى إدلب، وهددت بوقف تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.



وفي “انهيار خاطف” في المعاملات الآسيوية في 26 أغسطس «آب» الماضي، لامست الليرة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني.