«بورصة الكويت» تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 72.35 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 35ر72 نقطة ليبلغ مستوى 3ر6188 نقطة بنسبة ارتفاع 18ر1 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر143 مليون سهم تمت من خلال 7227 صفقة نقدية بقيمة 6ر31 مليون دينار كويتي «نحو 44ر107 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4836 نقطة بنسبة 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر102 مليون سهم تمت عبر 3294 صفقة نقدية بقيمة 9ر6 مليون دينار «نحو 46ر23 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر96 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6871 نقطة بنسبة 42ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر41 مليون سهم تمت عبر 3933 صفقة بقيمة 6ر24 مليون دينار «نحو 64ر83 مليون دولار».



وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» الجديد 11ر35 نقطة ليصل إلى مستوى 26ر4962 نقطة بنسبة 71ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر76 مليون سهم تمت عبر 2238 صفقة بقيمة 5ر5 مليون دينار «نحو 7ر18 مليون دولار».



وكانت شركات «آبار» و«دبي الأولى» و«المصالح ع» و«امتيازات» و«رماية» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «لوجستيك» و«أرزان» و«أهلي متحد» و«آن» و«بيتك» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «وربة كبيتل» و«فيوتشر كيد» و«المساكن» و«المال» و«لوجستيك» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إعلانا من شركة التسهيلات التجارية الكويتية بشأن تحقيقها أرباحا في 2019 بقيمة 18ر13 مليون دينار «نحو 81ر44 مليون دولار» بربحية سهم 26 فلسا.