مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض بنسبة 0.27% عند 7436.64 نقطة{{{article.title}}}

21 فبراير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على انخفاض بنسبة 0.27%، ما يعادل 20.38 نقطة، ليصل عند مستوى 7436.64 نقطة.

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