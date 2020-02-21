النفط يهبط في مواجهة تجدد الضبابية بشأن فيروس كورونا

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، إذ كثفت بيانات ضعيفة من آسيا وزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الضبابية حيال التوقعات الاقتصادية، في حين بدا منتجون رئيسيون للخام أنهم ليسوا على عجلة من أمرهم لخفض الإنتاج.

وتراجع خام برنت 1.65 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 57.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، وهبط الخام الأميركي 1.25 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 52.63 دولار للبرميل.

ويجتمع قادة القطاع المالي من مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في السعودية مطلع الأسبوع لمناقشة المخاطر على الاقتصاد العالمي بعد بيانات اقتصادية وصحية جديدة من آسيا جعلت المستثمرين يتوخون الحذر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس، إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها قبل الموعد المقرر.

وتكبح المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإمدادات لدعم الأسعار منذ عدة سنوات، ويتوقع العديد من المحللين تمديد قيود الإنتاج أو تعميقها.

وتراجع خام برنت 1.65 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 57.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:42 بتوقيت غرينتش، وهبط الخام الأميركي 1.25 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 52.63 دولار للبرميل.

ويجتمع قادة القطاع المالي من مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في السعودية مطلع الأسبوع لمناقشة المخاطر على الاقتصاد العالمي بعد بيانات اقتصادية وصحية جديدة من آسيا جعلت المستثمرين يتوخون الحذر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس، إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها قبل الموعد المقرر.

وتكبح المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإمدادات لدعم الأسعار منذ عدة سنوات، ويتوقع العديد من المحللين تمديد قيود الإنتاج أو تعميقها.