مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض بنسبة 0.44% عند 7403.92 نقطة{{{article.title}}}

21 فبراير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي​ 100″، على انخفاض بنسبة 0.44%، ما يعادل 32.72 نقطة، ليصل عند مستوى 7403.92 نقطة.

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