البورصة المصرية: رأس المال السوقي يتراجع بنسبة 0.7% خلال أسبوع{{{article.title}}}

تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضي، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.3% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25%، والعرب على 16.7% خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 38.9 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 356.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وخالفت بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي، وحققت صعوداً بنسبة 2.96% للأسبوع الثانى على التوالي، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة.
وسجل مؤشر “إيجي إكس 100” تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.
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