البورصة المصرية: رأس المال السوقي يتراجع بنسبة 0.7% خلال أسبوع{{{article.title}}}

تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضي، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقي ل​بورصة النيل​ من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.3% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25%، والعرب على 16.7% خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء ب​البورصة المصرية​ بقيمة 38.9 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 356.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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وخالفت بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي، وحققت صعوداً بنسبة 2.96% للأسبوع الثانى على التوالي، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 13720.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.83% عند مستوى 1256.08 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100” تراجعاً بنحو 1.4% مغلقًا عند مستوى 1364.67 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” تراجعاً بنحو 1.85% مغلقًا عند مستوى 15664.86 نقطة.