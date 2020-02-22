سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 45 سنتاً

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا ليبلغ 59ر58 دولار في تداولات امس الجمعة مقابل 04ر59 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الاسواق العالمية تحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 50ر58 دولار للبرميل منخفضا 81 سنتا واغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 38ر53 دولار للبرميل بانخفاض 50 سنتا.