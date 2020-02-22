«التجارة»: 208 ملايين دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية في 2019

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت إن قيمة الدعم المقدم للسلع والمواد التموينية والانشائية المدعومة بأصنافها في عام 2019 بلغت 208 ملايين دينار كويتي «نحو 683 مليون دولار أمريكي».



وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة إلى حليب ومغذيات الأطفال بلغت 9ر113 مليون دينار «نحو 371 مليون دولار».



وأوضحت أن إجمالي قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها بلغ 7ر5 مليون دينار «نحو 18 مليون دولار».



وذكرت أن قيمة دعم المواد الإنشائية بلغت 95 مليون دينار «نحو 309 ملايين دولار» مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المواد التموينية بلغ نحو 13ر2 مليون مستفيد موزعين على 236968 بطاقة تموينية.