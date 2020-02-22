«أجيليتي» تحقق أرباحاً صافية تبلغ 86.8 مليون دينار في 2019

أعلنت شركة أجيليتي الكويتية عن تحقيقها ارباحا صافية بلغت 8ر86 مليون دينار كويتي «نحو 286 مليون دولار امريكي» في عام 2019 بربحية 14ر52 فلسا للسهم الواحد بنمو نسبته 7 في المئة مقارنة بعام 2018.



وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لاجيليتي طارق سلطان في تصريح صحفي ان ايرادات الشركة بلغت 5ر1 مليار دينار «نحو 9ر4 مليار دولار» في عام 2019 يزيادة نسبتها 8ر1 في المئة عن عام 2018.



واضاف ان ارباح الربع الرابع من العام الماضي بلغت 2ر23 مليون دينار «نحو 5ر76 مليون دولار» بربحية 93ر13 فلسا للسهم الواحد وبنمو نسبته 4ر4 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018 في حين بلغت الارباح في هذا الربع قبل احتساب الفوائد والضرائب 7ر50 مليون دينار «نحو 167 مليون دولار».



واشار السلطان الى ان مجلس ادارة الشركة اوصى بتوزيع ارباح نقدية بقيمة 20 في المئة اي بواقع 20 فلسا للسهم الواحد واسهم منحة بنسبة 10 في المئة اي بواقع 10 اسهم لكل 100 سهم على ان تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للشركة.



يذكر ان اجيليتي شركة كويتية تعمل في الخدمات اللوجستية العالمية ومنتشرة في 100 دولة حول العالم.