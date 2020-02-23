الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار .. واليورو يرتفع

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاحد عند 0.305 دينار في حين ارتفع اليورو الى 0.331 دينار مقارنة بأسعار الخميس الماضي.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفع إلى 0.396 دينار والفرنك السويسري الى 0.312 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دون تغيير.



يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.