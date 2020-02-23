1.88 مليون دينار لتمديد «الإسعاف الجوي»

وافقت وزارة المالية على تمديد عقد تقديم الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي لمدة 6 أشهر اعتباراً من 6 مارس المقبل، بقيمة إجمالية قدرها 1.885 مليون دينار.



وكانت وزارة الصحة خاطبت «المالية» في وقت سابق في شأن تمديد العقد، حيث خلصت الأخيرة إلى أنه كان يتوجب على المعنيين لدى «الصحة» متابعة إجراءات طرح المناقصة الجديدة التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر الماضي، وعدم الانتظار إلى قرب انتهاء العقد الحالي تجنباً لمخالفة الضوابط والنظم المعمول بها في هذا الشأن.



وأفادت «المالية» أنه يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمديد العقد، على أن تتم تغطية التكلفة خصماً من الباب الثاني في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2020/ 2021.