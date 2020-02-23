بنك «وربة» يعلن عن أسماء الرابحين بسحوبات «السنبلة»

أعلن بنك وربة -البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في دولة الكويت – أسماء الفائزين في سحب السنبلة الأسبوعي الثالث لهذا العام والذي أقيم في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 20 فبراير الماضي، حيث تم سحب الرابحين العشرة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثالث، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي وهم: السيدة/ نعيمه عبد الله حسين العطوان، السيد/ عبد المجيد سالم بنيان الدوسري، السيد/ ربيع مرعي شلبي، السيد/ حمد عبد الرزاق غانم الملا، والسيدة/ فتوح خالد اسماعيل شرف، والسيدة/ نوره مطلق عايش العتيبي، والسيد/ عامر عبد الله فالح صالح، والسيد/ حضيري ناصر حضيري الهملان، والسيد/ محمد خلف محمد القحطاني، والسيدة/ مريم لافي دغيم العازمي.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حساب “السنبلة” بحلّة جديدة ومتطورة في 2020 تطوي في ثناياها جوائز نقدية أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية التي يحصل عليها العملاء.

ومن التطورات التي أضافها بنك وربة على حملة السنبلة 2020 هي مضاعفة عدد الفائزين في السحوبات الاسبوعية، أصبح الآن عدد الفائزين 10 بمبلغ 1,000 د.ك لكل فائز أسبوعياً. وحول السحوبات الكبرى، فسيكون السحب الكبير الأول في شهر يوليو ليتم السحب على 7 فائزين، حيث يفوز الأول بمبلغ 100,000 د.ك، 50 ألف للفائز الثاني، و هنالك 5 فائزين بمبلغ 10 ألف د.ك. أما السحب الكبير الثاني، سيقام في نهاية السنة، حيث تتضاعف الجائزة الكبرى لتصل 200,000 د.ك للفائز الأول، 50 ألف للفائز الثاني، و هنالك 5 فائزين بمبلغ 10 ألف د.ك.

وحول الشروط الجديدة، يتطلب الآن وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الاسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل لا زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

والجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية Customer Onboarding وفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء بنك وربة بالتقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك الالكتروني دون الحاجة لزيارة أي فروع البنك، وفي غضون خمسة دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.