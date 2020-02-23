«بورصة الكويت» تمنح 16 شركة فرصة لدفع رسوم التداولات .. قبل الايقاف

أعلنت بورصة الكويت اليوم الاحد منح 16 شركة مدرجة فرصة لدفع رسم الاشتراك السنوي قبل ايقاف أسهمها عن التداولات في السوق اعتبارا من يوم الاحد الموافق 15 مارس 2020.



وقالت البورصة في افصاح منشور على الموقع الالكتروني أن الشركات هي تمكين القابضة والكويتية للكيبل التلفزيوني وايفكت العقارية وابيار للتطوير العقاري والعالمية للمدن العقارية والمعدات القابضة والوطنية للرماية وبرقان لحفر الآبار وياكو الطبية والشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية.



كما شملت القائمة كلا من شركة أسمنت الخليج وأم القيوين للاستثمارات العامة ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية والإثمار القابضة والبريق القابضة واجوان الخليج العقارية.



وتأسست بورصة الكويت في أبريل من عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 المؤرخ 20 نوفمبر 2013.



وقد حلت بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية للكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016.