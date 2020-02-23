«بورصة الكويت» تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 17.3 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 6171 نقطة بنسبة 28ر0 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر113 مليون سهم تمت من خلال 5440 صفقة نقدية بقيمة 6ر18 مليون دينار كويتي «نحو 2ر63 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4829 نقطة بنسبة 13ر0 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 2ر88 مليون سهم تمت عبر 2718 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار «نحو 4ر16 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6848 نقطة بنسبة 33ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر25 مليون سهم تمت عبر 2722 صفقة بقيمة 2ر14 مليون دينار «نحو 2ر48 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 9ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4953 نقطة بنسبة 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر68 مليون سهم تمت عبر 1955 صفقة نقدية بقيمة 5ر3 مليون دينار «نحو 9ر11 مليون دولار».



وكانت شركات «المصالح ع» و«فيوتشر كيدز» و«بيت الطاقة» و«فجيرة أ» و«معادن» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أرزان» و«أبيار» و«أهلي متحد» و«المستثمرون» و«بيتك» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «الراي» و«تجارة» و«أبيار» و«آسيا» و«لوجستيك» الأكثر انخفاضا.