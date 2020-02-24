بورصة طوكيو مغلقة اليوم بمناسبة “عيد ميلاد الامبراطور”{{{article.title}}}

24 فبراير، 2020
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ورصة ​طوكيو​ للأوراق المالية مغلقة اليوم، في عطلة بمناسبة عيد ميلاد الامبراطور، وتستأنف نشاطها كالمعتاد يوم الثلاثاء.

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