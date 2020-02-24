ارتفاع الدين الخارجي لقطر في 2019

أفادت بيانات مصرف قطر المركزي، الاثنين، بارتفاع إجمالي الدين الخارجي لقطر بنهاية العام 2019 بنسبة تناهز 25 في المئة على أساس سنوي.

وحسب ما نقل موقع “سي إن بي سي عربية”، فإن دين قطر الخارجي ارتفع بنسبة 25.3 في المئة، إلى نحو 54 مليار دولار أميركي.

وأوضح المصدر أن الدين الخارجي يمثل ما نسبته 32 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.

كما ارتفع إجمالي قروض القطاع العام القطري بنهاية شهر يناير بنسبة 4.5 في المئة على أساس شهري إلى ما يعادل 91 مليار دولار، وبما يمثل 52 في المئة من الناتج الإجمالي.

وكانت الحكومة القطرية قد أصدرت في شهر مارس من العام الماضي سندات دولية بواقع 12 مليار دولار لتمويل مشاريع أساسية في الدولة التي تستعد لاستقبال مونديال كرة القدم في 2022.

وسبق لوكالة “بلومبيرغ” أن أشارت، قبل أشهر، إلى أن الدولة القطرية تمر بـ”وضع اقتصادي صعب”.

وتواجه قطر تحديات إضافية بسبب المقاطعة التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب والعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وحسب ما نقل موقع “سي إن بي سي عربية”، فإن دين قطر الخارجي ارتفع بنسبة 25.3 في المئة، إلى نحو 54 مليار دولار أميركي.

وأوضح المصدر أن الدين الخارجي يمثل ما نسبته 32 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر.

كما ارتفع إجمالي قروض القطاع العام القطري بنهاية شهر يناير بنسبة 4.5 في المئة على أساس شهري إلى ما يعادل 91 مليار دولار، وبما يمثل 52 في المئة من الناتج الإجمالي.

وكانت الحكومة القطرية قد أصدرت في شهر مارس من العام الماضي سندات دولية بواقع 12 مليار دولار لتمويل مشاريع أساسية في الدولة التي تستعد لاستقبال مونديال كرة القدم في 2022.

وسبق لوكالة “بلومبيرغ” أن أشارت، قبل أشهر، إلى أن الدولة القطرية تمر بـ”وضع اقتصادي صعب”.

وتواجه قطر تحديات إضافية بسبب المقاطعة التي فرضتها عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ عام 2017، بسبب دعم الدوحة للإرهاب والعمل على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.