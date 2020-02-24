بورصة قطر تغلق على إنخفاض بنسبة 1.30% عند 9770.04 نقطة{{{article.title}}}

24 فبراير، 2020
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أغلقت ​بورصة قطر​ على إنخفاض بنسبة 1.30% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 9770.04 نقطة، وتصدر سهم “المجموعة الطبية” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 7.17%.

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