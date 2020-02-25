بفعل مخاوف كورونا.. النفط يهوي 4 بالمئة

هوت أسعار النفط نحو 4 بالمئة، الاثنين، حيث أجج الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين مخاوف المستثمرين حيال التداعيات على طلب الخام.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها هي الأخرى في ظل تنامي بواعث القلق بشأن الفيروس، بعد أن قفز عدد الحالات الجديدة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار بما يعادل 3.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.30 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.95 دولار أو 3.7 بالمئة لتغلق على 51.43 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو: “تقارير انتشار فيروس كورونا تثير مزيد من المخاوف من تضرر الطلب. عندما رأينا التراجع الكبير في سوق الأسهم، شرع متعاملو النفط في البيع أولا ثم طرح الأسئلة لاحقا”.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها هي الأخرى في ظل تنامي بواعث القلق بشأن الفيروس، بعد أن قفز عدد الحالات الجديدة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار بما يعادل 3.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.30 دولار للبرميل.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.95 دولار أو 3.7 بالمئة لتغلق على 51.43 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو: “تقارير انتشار فيروس كورونا تثير مزيد من المخاوف من تضرر الطلب. عندما رأينا التراجع الكبير في سوق الأسهم، شرع متعاملو النفط في البيع أولا ثم طرح الأسئلة لاحقا”.