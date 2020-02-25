مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض بنسبة 3.34% عند 7156.83 نقطة{{{article.title}}}

25 فبراير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على انخفاض بنسبة 3.34%، ما يعادل 247.09 نقطة، ليصل عند مستوى 7156.83 نقطة.

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