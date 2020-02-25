افتتاحية حمراء للبورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع{{{article.title}}}

استهلت ​البورصة المصرية​، تعاملات جلسة اليوم، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 13425 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 15231 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4997 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.04% ليصل مستوى 1215 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1327 نقطة.