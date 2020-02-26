لليوم الثالث.. النفط يهبط 3 بالمئة

تراجعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، الثلاثاء، مواصلة خسائرها لليوم الثالث، إذ ألقت المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره على الطلب النفطي بظلالها على تخفيضات إنتاج أوبك وفاقد المعروض الليبي.

وتسارعت عمليات البيع في السوق بعد أن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية إن على الأميركيين أن يبدأوا بالاستعداد لمجابهة انتشار الفيروس الجديد بعد تقارير هذا الأسبوع عن حالات إصابة في مزيد من البلدان.

وانخفضت الأسهم في أنحاء العالم اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر وسجل عائد الدين القياسي الأميركي مستوى قياسيا منخفضا بفعل القلق حيال العواقب الاقتصادية لانتشار الفيروس.

ونزل خام برنت 1.35 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 54.95 دولار للبرميل، وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 3 بالمئة ليغلق على 49.90 دولار للبرميل.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو فينيويورك، “المخاوف حيال الطلب تمحو جميع المكاسب التي حققناها على مدى الأسابيع القليلة الماضية.. هذا ليس وضعا سيتحسن فجأة”.

وتسارعت عمليات البيع في السوق بعد أن قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية إن على الأميركيين أن يبدأوا بالاستعداد لمجابهة انتشار الفيروس الجديد بعد تقارير هذا الأسبوع عن حالات إصابة في مزيد من البلدان.

وانخفضت الأسهم في أنحاء العالم اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل ديسمبر وسجل عائد الدين القياسي الأميركي مستوى قياسيا منخفضا بفعل القلق حيال العواقب الاقتصادية لانتشار الفيروس.

ونزل خام برنت 1.35 دولار بما يعادل 2.4 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 54.95 دولار للبرميل، وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.53 دولار أو 3 بالمئة ليغلق على 49.90 دولار للبرميل.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو فينيويورك، “المخاوف حيال الطلب تمحو جميع المكاسب التي حققناها على مدى الأسابيع القليلة الماضية.. هذا ليس وضعا سيتحسن فجأة”.