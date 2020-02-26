‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 17 سنتاً ‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ 58ر56 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 75ر56 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وعالميا تراجعت أمس أسعار النفط نحو 3 في المئة إذ ألقت المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وأثره على الطلب النفطي بظلالها على تخفيضات إنتاج منظمة الدول المصدر للنفط «أوبك» وفاقد المعروض الليبي.‬



‫ونزل خام برنت 35ر1 دولار بما يعادل 4ر2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 95ر54 دولار للبرميل وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53ر1 دولار أو 3 بالمئة ليغلق على 90ر49 دولار للبرميل. ‬