‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 17 سنتاً ‬

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ 58ر56 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 75ر56 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وعالميا تراجعت أمس أسعار النفط نحو 3 في المئة إذ ألقت المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وأثره على الطلب النفطي بظلالها على تخفيضات إنتاج منظمة الدول المصدر للنفط «أوبك» وفاقد المعروض الليبي.
ونزل خام برنت 35ر1 دولار بما يعادل 4ر2 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 95ر54 دولار للبرميل وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53ر1 دولار أو 3 بالمئة ليغلق على 90ر49 دولار للبرميل.
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 17 سنتا ليبلغ 58ر56 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 75ر56 دولار في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.