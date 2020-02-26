مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع بنسبة 0.35% عند 7042.47 نقطة{{{article.title}}}

27 فبراير، 2020
0

أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على ارتفاع بنسبة 0.35%، ما يعادل 24.59 نقطة، ليصل عند مستوى 7042.47 نقطة.

إضغط للمزيد

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق