سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.18 دولار ليبلغ 54.40 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 18ر2 دولار ليبلغ 40ر54 دولار في تداولات أمس الأربعاء مقابل 58ر56 في تداولات يوم أمس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام خلال تداولات امس بعد الإعلان عن مئات حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في أوروبا والشرق الأوسط مما أشعل المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة فضلا عن بواعث القلق من انتشار الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 43ر53 دولار للبرميل منخفضا 52ر1 دولار بما يعادل 77ر2 بالمئة في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 73ر48 دولار للبرميل بتراجع 17ر1 دولار أو 34ر2 بالمئة.