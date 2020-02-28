البورصة المصرية تخسر 41.1 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر الجاري{{{article.title}}}

بلغت الخسائر التي منيت بها ​البورصة المصرية​ خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 41.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 667 مليار جنيه.

وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنسبة 6.54% ليسجل مستوى 13008.94 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 5.34% ليبلغ مستوى 1209.27 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 6.02% ليبلغ مستوى 1311.08 نقطة.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 39.2 مليار جنيه من خلال تداول 4.159مليار ورقة منفذة على 391 ألف عملية.

وأضاف أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 62.2% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 26.4% والعرب على 11.4% بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 184.8 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 590.2 مليون جنيه.