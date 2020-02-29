سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.49 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 49ر1 دولار ليبلغ 78ر50 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 27ر52 دولار في تداولات يوم أمس الأول الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وعالميا هوت أسعار النفط أمس لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عام مكبدة العقود الآجلة أشد خسائرها في أسبوع واحد منذ عام 2016 مع تأجج المخاوف من تأثر الطلب على الطاقة بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».



وواصل الفيروس انتشاره أمس مع الإعلان عن حالات إصابة للمرة الأولى في ست دول عبر ثلاث قارات مما عصف بالأسواق ودفع منظمة الصحة العالمية إلى زيادة مستوى التحذير الى عال جدا.



وفقدت عقود برنت تسليم أبريل 66ر1 دولار أو 2ر3 في المئة لتغلق على 52ر50 دولار للبرميل في حين هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33ر2 دولار أو 5 في المئة ليبلغ 76ر44 دولار عند التسوية ويعد هذا أدنى إقفال لكل من برنت وغرب تكساس منذ ديسمبر 2018.