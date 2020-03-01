الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند 305ر0 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الاثنين الماضي.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 391ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري إلى 316ر0 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغيير.



يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.