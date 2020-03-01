الشال: مساهمة الكويتيين في النمو السكاني تتراجع

تناول تقرير الشال الاسبوعي آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي تشير إلى أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.776 ملايين نسمة، كما في نهاية عام 2019، ذلك يعني زيادة عدد السكان بنسبة %3.3، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية عام 2018. وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقّق نمواً موجباً بنسبة %2.7 في عام 2018، مقارنة بنحو %2.0، 4.1%، و%3.6، و%3.2 في الأعوام 2017 و2016 و2015 و2014 على التوالي.

أفاد «الشال» بان الزيادة المطلقة خلال عام 2019 بلغت نحو 154.8 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 28.9 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي، بلغت نسبته %2.1، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.432 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو %30.36 في نهاية عام 2018 إلى نحو %29.98 في نهاية عام 2019، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ نحو 731 ألفاً، عدد الذكور البالغ نحو 701 ألفٍ.

وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 125.8 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته %3.9، بارتفاع عن نسبة نموهم في عام 2018 البالغة نحو %2.8، وبلـغ عددهـم نحـو 3.344 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركّب خلال السنوات من 2010 إلى 2019، بلغ نحو %3.6. وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.966 مليون عامل، أي ما نسبته نحو %62.1 من مجموع السكان، في حين بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو %30.7 من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، قد ارتفعت من نحو %74.5 في نهاية عام 2018 وصولاً إلى نحو %75.5 في عام 2019.

وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو %15.1 في عام 2018 إلى %14.8 في عام 2019، وبلغت نسبة عمالة الإناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية نحو %49.3، في حين بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو %28.1. وبلغ عدد العاملين الكويتيين نحو 440 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 345 ألف عامل، أي ما نسبته %78.4 من إجمالي العمالة الكويتية.