بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 556.19 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 19ر556 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5515 نقطة بنسبة 16ر9 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 143 مليون سهم تمت من خلال 4992 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 مليون دينار كويتي «نحو 6ر34 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15ر190 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر4579 نقطة بنسبة 9ر3 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 4ر136 مليون سهم تمت عبر 4613 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار «نحو 7ر22 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 16ر739 نقطة ليصل إلى مستوى 02ر5991 نقطة بنسبة 98ر10 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر6 مليون سهم تمت عبر 379 صفقة بقيمة 5ر3 مليون دينار «نحو 9ر11 مليون دولار».



وفي غضون ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 9ر229 نقطة ليصل إلى مستوى 27ر4660 نقطة بنسبة 7ر4 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر107 مليون سهم تمت عبر 3531 صفقة نقدية بقيمة 6ر5 مليون دينار «نحو 19 مليون دولار».



وكانت شركات «بيان» و«وربة ت» و«السورية» و«أسس» و«إنجازات» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أبيار» و«الأولى» و«المستثمرون» و«آن» و«أرزان» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «وطني» و«كامكو» و«إيفا» و«إيفا فنادق» و«اكتتاب» الأكثر انخفاضا.



وشهدت الجلسة إعلانين منفصلين عن انسحاب شركتي «أبيار للتطوير العقاري» اعتبارا من 29 يوليو المقبل و«الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية» اعتبارا من 27 أبريل المقبل.



وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.



ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.