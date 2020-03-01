البورصة السعودية: 440 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب الأسبوع الماضي{{{article.title}}}

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية لتحقيق صافي شراء نحو 440.47 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي المنتهي 27 شباط الماضي، بدعم من تعاملات المستثمرين الأجانب المؤهلين.

وأظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية، أن إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب بلغت 3.48 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، مقابل إجمالي مبيعات 3.04 مليار ريال.

وحقق المستثمرون الأجانب المؤهلون صافي شراء نحو 528.3 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، حصيلة الفارق بين 3.2 مليار ريال إجمالي مشتريات، و2.68 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وبلغت مشتريات المستثمرين السعوديين 16.1 مليار ريال تمثل نسبة 81% من إجمالي مشتريات السوق، مقارنة مع 16.47 مليار ريال إجمالي مبيعات تعادل نسبة 83% من مجمل مبيعات السوق.

وسجل المستثمرون الخليجيون إجمالي مشتريات نحو 294.46 مليون ريال، مقارنة مع 402.5 مليون ريال إجمالي مبيعات خلال الأسبوع الماضي.