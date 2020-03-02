98.2 مليون دينار استثمارات كويتية غادرت البورصة في شهرين

علاء مجيد

وسط حالة من الذعر تجتاح العالم نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، اهتزت كل البورصات العالمية وانسحبت الاستثمارات المؤسسية بشدة خلال شهر فبراير الماضي وان كانت الكويت الأقل وطأة من غيرها نتيجة تعطل السوق خلال الأسبوع الأخير من الشهر تزامنا مع عطلة عيدي الوطني والتحرير، إلا ان اولى جلسات شهر مارس تنذر بهروب استثماري كبير وذلك بعدما تم ايقاف التداولات بسبب انخفاض مؤشر السوق الأول حيث تتركز استثمارات الاجانب.

وخلال تداولات شهر فبراير الماضي كثف الكويتيون من مبيعاتهم للأسهم، حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 17.32 مليون دينار ليزيد من خروج الاستثمارات الكويتية من البورصة منذ بداية العام إلى 98.23 مليون دينار ما يعادل 321 مليون دولار.

وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال فبراير الماضي وصول مشتريات الأفراد الكويتيين إلى 190 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 184.38 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملاتهم عند 5.61 ملايين دينار، كما سجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي شراء على الأسهم خلال فبراير بقيمة 4.115 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 51.53 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 47.41 مليون دينار.

بينما سجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي بيع على الأسهم خلال فبراير بقيمة 16.76 مليون دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 16.18 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 32.94 مليون دينار.

كما بلغت عمليات البيع لدى محافظ العملاء والتي حققت صافي بيع 10.29 ملايين دينار من استثماراتها في البورصة خلال فبراير الماضي بعد ان وصلت عمليات الشراء لديها الى 141.92 مليون دينار مقابل عمليات بيع بـ 152.22 مليون دينار.

وشهدت بورصة الكويت المزيد من تدفق الاستثمار الأجنبي خلال شهر فبراير المنتهي الخميس الماضي حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 49.4 مليون دولار «18.185 مليون دينار» خلال تعاملات شهر فبراير من العام الحالي، ومنذ بداية العام وخلال الشهرين الماضيين قام الأجانب بضخ 243.3 مليون دولار «ما يعادل 74.463 مليون دينار» في الأسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة.

وتركزت مشتـــــريات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 26.05 مليون دينار «ما يعادل 85.13 مليون دولار» بينما اتجهت تعاملات صناديق الاستثمار الى البيع بقيمة 7.376 ملايين دينار «ما يعادل 24.104 مليون دولار» كما اتجه صافي تعاملات الأفراد الى البيع بقيمة 489 ألف دينار «ما يعادل 1.598 مليون دولار».

وتركزت مشتريات الأجانب منذ بداية العام من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 88.25 مليون دينار «ما يعادل 288.39 مليون دولار»، بينما اتجهت صافي تعاملات صناديق الاستثمار الى البيع بقيمة 13.27 مليون دينار«ما يعادل 43.37 مليون دولار» كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد ايضا الى البيع بقيمة 517 ألف دينار «ما يعادل 1.69 مليون دولار».

عكس الأجانب

إلى ذلك، خالفت تعاملات الخليجيين نهج الأجانب هذا الشهر، فقاموا بعمليات بيع خلال شهر فبراير الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال شهر فبراير 858 ألف دينار «ما يعادل 2.8 مليون دولار» بضغط مبيعات من جانب الأفراد بمقدار 1.46 مليون دينار «بما يعادل 4.77 ملايين دولار».

بينما بلغ صافي الاستثمار الشرائي للخليجيين منذ بداية العام الى 23.76 مليون دينار «بما يعادل 77.65 مليون دولار» بدفع من مشتريات المؤسسات والأفراد الذين وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 27.27 مليون دينار «بما يعادل 89.12 مليون دولار».

2.7 % ارتفاعاً في أعداد الحسابات النشطة في نهاية فبراير

شريف حمدي

شهدت أعداد الحسابات النشطة في بورصة الكويت ارتفاعا ملحوظا بنهاية تعاملات شهر فبراير الماضي على الرغم من الخسائر التي منيت بها مؤشرات ومتغيرات السوق خلال ذلك الشهر.

وبلغت نسبة ارتفاع أعداد الحسابات النشطة 2.7%، حيث بلغ إجمالي أعداد هذه الحسابات 17.203 حسابات مقارنة بـ 16.741 حسابا في يناير الماضي، وعلى اثر ذلك ارتفعت نسبة الحسابات النشطة بالسوق الى 4.3% من إجمالي الحسابات التي لها حق التداول بأسهم السوق الكويتي والتي تقدر بـ 396.503 حسابات، وبالتالي تراجعت نسبة الحسابات الخاملة بالسوق الى 95.7%.

وجاءت ارتفاعات الحسابات النشطة بدعم من الكويتيين والأجانب من خلال زيادة الأعداد، فيما شهدت أعداد حسابات الخليجيين النشطة تراجعا طفيفا.

وبنهاية تعاملات فبراير ارتفعت حسابات الكويتيين بنسبة 2.8%، اذ بلغ عدد هذه الحسابات 15.860 حسابا ارتفاعا من 15.431 حسابا نهاية يناير الماضي.

وبلغ عدد حسابات الكويتيين غير النشطة 360.325 حسابا. وشهدت حسابات الأجانب النشطة ارتفاعا بنسبة 3.2% ببلوغها 1110 حسابات وذلك من 1076 حسابا في الشهر قبل الماضي، وتقدر حسابات الأجانب غير النشطة بـ 14.905 حسابات.

أما حسابات الخليجيين النشطة فتراجعت بقدر محدود بـ 0.4% تصل الى 233 حسابا مقارنة بـ 243 حسابا في يناير الماضي، وتقدر حسابات الخليجيين غير النشطة بـ 4070 حسابا.