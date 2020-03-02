‫المؤشر العام لبورصة الكويت يعوض جزءاً من خسائره مرتفعاً 249.5 نقطة‬

‫عوضت بورصة الكويت جزءا من خسائرها أمس الأحد ليرتفع مؤشرها العام 5ر249 نقطة وليبلغ مستوى 4ر5765 نقطة بنسبة 5ر4 في المئة وذلك في تمام الساعة 20ر9 صباح اليوم الاثنين.‬



‫وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر53 مليون سهم تمت من خلال 2381 صفقة نقدية بقيمة 6ر15 مليون دينار كويتي «نحو 53 مليون دولار أمريكي».‬



‫وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14ر54 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4633 نقطة بنسبة 1ر1 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 5ر24 مليون سهم تمت عبر 548 صفقة نقدية بقيمة 6ر970 ألف دينار «نحو 3ر3 مليون دولار».‬



‫كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر347 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6338 نقطة بنسبة 8ر5 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر29 مليون سهم تمت عبر 1833 صفقة بقيمة 6ر14 مليون دينار «نحو 6ر49 مليون دولار».‬



‫وارتفع مؤشر «رئيسي 50» 3ر79 نقطة ليصل إلى مستوى 66ر4739 نقطة بنسبة 7ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر20 مليون سهم تمت عبر 437 صفقة نقدية بقيمة 13ر845 ألف دينار «نحو 8ر2 مليون دولار».‬



‫وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.‬



‫ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول. ‬